Jak Gdynia wyjdzie na Polskim Ładzie? Radni PiS prognozują milionowe zyski, samorząd ma wątpliwości

Kilkadziesiąt milionów złotych ma zyskać Gdynia na Polskim Ładzie. Tak wynika z obliczeń gdyńskich radnych Prawa i Sprawiedliwości. Włodarze miasta od miesięcy alarmują natomiast, że nowy społeczny program rządu, będzie dla gdyńskiego budżetu obciążeniem. Przypomnijmy, że planowana obniżka podatków, czyli m.in. zwiększenie kwoty wolnej od podatku z dotychczasowych 8 tys. zł do 30 tys. zł, sprawi, że Polacy zarabiający najmniej, według obliczeń Ministerstwa Finansów to około 9 mln osób, przestaną płacić podatek dochodowy. Jak alarmują samorządowcy, ma się to odbić na dochodach Gdyni.

„Gdynia będzie kilkadziesiąt milionów złotych do przodu” - twierdzą radni PiS

Gdyński samorząd alarmuje, że zamiast 600 mln złotych potencjalnego wpływu z podatku PIT, Gdynia zyska tylko 467 mln zł. Ma być to spowodowane właśnie zmianami podatkowymi, które przynosi Polski Ład. Jednak według radnych PiS, prognoza 600 milionów złotych wpływu z PIT, jest lekko mówiąc, bardzo optymistyczna.