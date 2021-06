Jak dostać się na drugi trening reprezentacji Polski? We wtorek, 15 czerwca na stadion w Gdańsku będzie mogło wejść więcej kibiców!

- Serwery nasze i Lechii Gdańsk, z której systemu biletowego skorzystaliśmy, nie udźwignęły nadmiaru chętnych. Mieliśmy ponad 20 tysięcy zapytań w sprawie rezerwacji biletów. Ci, którzy odświeżali stronę, trafiali na koniec kolejki. To samo działo się w przypadku osób, które miały problemy z internetem - wyjaśnił nam Paweł Buczyński , prezes spółki zarządzającej stadionem w Gdańsku.

Tylko dwa otwarte dla kibiców treningi w fazie grupowej Euro 2020 i ograniczona liczba miejscówek sprawiły, że fani biało-czerwonych szturmem ruszyli do aplikowania o darmowe bilety . W środę, 9 czerwca serwery operatora gdańskiego stadionu przeżyły prawdziwe oblężenie i w efekcie informatyczne rozwiązania nie sprostały temu naporowi. O 5 tysięcy wejściówek ubiegało się ponad 20 tysięcy chętnych, a trzeba pamiętać, że każda osoba mogła aplikować o cztery bilety.

Sytuację komplikował jeszcze fakt, że system biletowy opierał się na pandemicznych algorytmach, które "pilnują", aby kibice byli w odpowiednim rozproszeniu na trybunach. Innymi słowy, system nie zapisywał miejsc obok siebie, ale musiał przydzielić kolejne w regulaminowej odległości.

Bogatsi o doświadczenia po pierwszej dystrybucji biletów na trening reprezentacji Polski organizatorzy imprezy masowej zdecydowali się rozszerzyć liczbę miejsc na drugi trening (we wtorek, 15 czerwca o godz. 17.00) do ok. 9 300 miejsc. - Szczegóły dotyczące dystrybucji darmowych biletów na drugi trening reprezentacji będziemy komunikować w niedzielę, 13 czerwca - tłumaczy prezes Buczyński.

Udało nam się dowiedzieć, że bilety mogą być dystrybuowane przez inne źródła. W grę wchodzą m.in. media społecznościowe operatora stadionu. Na ostateczne, dopracowywane rozwiązanie trzeba jeszcze chwilę poczekać.

Nie ma natomiast szans, że w najbliższej przyszłości selekcjoner Paulo Sousa zgodzi się po raz trzeci udostępnić kibicom możliwość oglądania z trybun stadionu w Gdańsku treningu naszej drużyny narodowej.