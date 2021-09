Jak bezpiecznie zbierać grzyby? W Kościerzynie 1.10.2021 r. odbędą się warsztaty „Grzybobranie w zgodzie z naturą”

Warsztaty bezpiecznego grzybobrania w Kościerzynie już 1.10.2021 r.

Sezon na grzybobranie można uznać oficjalnie za otwarty. W lasach wreszcie jest co zbierać, co na zdjęciach chętnie pokazali nasi Czytelnicy. Jednak nie każdy zna się na gatunkach grzybów. Wszystkie osoby, które chciałby to zmienić, mogą wziąć udział w specjalnych warsztatach. 1 października 2021 r. o godz. 10:00 pod hasłem „Grzybobranie w zgodzie z naturą” organizuje je Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica” w Kościerzynie.

Warsztaty są przeznaczone dla dorosłych, w tym także seniorów. Dodajmy, że liczba miejsc jest ograniczona.