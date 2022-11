Jak Arka Gdynia stawiała na młodzież? Tabela zakłamuje rzeczywistość. Niby nisko, a jednak wysoko

Składają się na to minuty Mateusza Stępnia (1308) oraz Jerzego Tomala (776). Jest to jednak swego rodzaju przekłamanie, bo sporo w Arce grał jesienią Kacper Skóra. Ma rozegrane 1123 minuty, ale... wystąpił tylko w dziewięciu meczach. A aby minuty były uwzględnione w punktacji końcowej, piłkarz musi rozegrać przynajmniej dziesięć spotkań. Zatem jeden mecz na wiosnę wystarczy, by Arka wyraźnie podskoczyła w klasyfikacji.

Oczywiście w składzie Arki regularnie grałby Olaf Kobacki, gdyby nie został wypożyczony do Miedzi Legnica. Na pozostałych trener Ryszard Tarasiewicz praktycznie nie stawiał. Marcel Predenkiewicz i Korner Przyborowski zaliczyli jedynie epizody. Jaki pomysł na drużynę będzie miał nowy trener Hermes? O tym przekonamy się dopiero za kilka miesięcy.

Główne zasady Pro Junior System

- Zawodnik musi rozegrać co najmniej 450 minut oraz 10 meczów, aby rozegrane przez niego minuty zostały uwzględnione w punktacji końcowej;