Jaguar Gdańsk żegna swojego trenera Marka Szutowicza ściskającym za serce zdjęciem

Jaguar Gdańsk żegna Marka Szutowicza, który pracował w klubie od 19 września 2019 roku, a później nawet wtedy, kiedy choroba nie pozwalała mu normalnie funkcjonować. IV-ligowca z Gdańska prowadził łącznie w 68 spotkaniach ligowych i pucharowych. Pod koniec października 2021 roku zdecydował się wspólnie z klubem, że funkcję pierwszego trenera trzeba powierzyć innej osobie, a sam został w Akademii Piłkarskiej Jaguara Gdańsk. Obowiązki po Szutowiczu 26 października przejął Paweł Pagieła.

- W rodzinie jest hasło przewodnie „zdrowie najważniejsze” i „żyj normalnie”. Okres jesienno- zimowy w jaki teraz wchodzimy nie do końca pozwala na trzymanie się tych haseł. Zarząd klubu Michał Jadanowski i Jacek Paszulewicz pozwalali mi pracować dalej. Życzę każdemu, by takie osoby spotkał na swojej drodze w życiu zawodowym. W moim odczuciu, jeżeli jednak nie mogę robić czegoś na sto procent, to nie jestem sobą i nie daję tego, co mógłbym dać zespołowi będąc w pełni zdrowym - wyjaśniał Marek Szutowicz pod koniec października na oficjalnej stronie klubu.