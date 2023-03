Jacek Karnowski ze współpracownikami był w USA. Sopot za wyprawę zapłacił kolosalne pieniądze

Podróże sopockich urzędników po Stanach Zjednoczonych miały kosztować w sumie 115 tys. zł

Jak podaje portal Trojmiasto.pl, łącznie do USA udało się z Sopotu osiem osób. Pierwsza delegacja z udziałem wiceprezydent Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim, za ocean poleciała 27 listopada ub. r. Razem z nią do samolotu wsiadł też przedstawiciel Biura Promocji i Komunikacji Społecznej oraz pracownik Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART. Do Polski wróciła po dziesięciu dniach.

Druga delegacja udała się 3 grudnia ub. r. Wtedy, oprócz prezydenta Sopotu - Jacka Karnowskiego - poleciał też przedstawiciel Biura Promocji i Komunikacji Społecznej oraz przedstawiciel Biura ds. Kontaktów Samorządowych, radny miasta Sopotu oraz Ryszard Schnepf, były ambasador Polski w USA. Wycieczka zakończyła się po ośmiu dniach.

Łącznie koszt wyjazdu pochłonął 115 tys. zł. Na tę sumę złożyły się koszty transportu, noclegi oraz ubezpieczenie i diety dla ośmiu osób.