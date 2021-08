"Ja tu rządzę", czyli jeden z ostatnich polskich filmów kręconych przed 1939 r. Młody aktor, który zagrał Józia, zginął w czasie wojny Gabriela Pewińska

To jeden z ostatnich polskich filmów kręconych przed 1939 r. Do dziś ma swoich fanów. Wielu śmieje się z wyczynów hrabiego Józia, nie zdając sobie sprawy, że młody aktor, który go zagrał, zginął w czasie wojny