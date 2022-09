i.pl. Tego na polskim rynku mediów jeszcze nie było!

„Nowy portal informacyjny” to hasło towarzyszące portalowi w czasie jego wprowadzenia na rynek. Kiedy zrodziła się koncepcja budowy portalu o zasięgu ogólnopolskim?

Ten projekt dojrzewał w organizacji od dłuższego czasu, ale prace nabrały tempa rok temu. Wówczas doszliśmy do wniosku, że posiadanie tego typu serwisu jest dla nas koniecznością w ujęciu potrzeb rynku, naszych klientów i odbiorców treści. Co ciekawe, żeby dobrze przygotować się do uruchomienia portalu ogólnopolskiego, zaczęliśmy od zdecydowanego rozwoju mediów lokalnych, nadaliśmy najwyższy priorytet obecności na poziomie powiatów.