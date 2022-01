Inwestycja wzdłuż ul. Angielska Groba w Gdańsku pełna niedociągnięć? Dwugłos mieszkańców i dewelopera

Po przesłaniu pytań przez "Dziennik Bałtycki" doszło do spotkania komisyjnego z zarządcą nieruchomości oraz właścicielem lokalu, który m.in. zwracał uwagę na zaniedbania.

- Zorganizowaliśmy spotkanie komisyjne z zarządcą nieruchomości oraz z właścicielem mieszkania, który zgłosił sprawę - informuje Tomasz Romanowski, kierownik budowy. - Jesteśmy przekonani, że tę sprawę uda się zakończyć w sposób zadowalający dla obu stron.

Zanim jednak doszło do spotkania, jeden z mieszkańców osiedla przy ul. Świętej Barbary poinformował o całej liście niedokończonych prac na wspomnianej inwestycji.

Wśród uwag, jakie mieszkańcy mieli do dewelopera, znalazły się między innymi: niewyszlifowane i niewymalowane sufity, źle zamontowane lampy sufitowe oraz lampki oświetlające schody, źle położona tapeta, niewymalowane cokoły, brak fugi na podłodze i cokołach, źle obsadzone futryny w drzwiach, porysowane skrzynki pocztowe, które jednocześnie były źle obsadzone i oklejone częściowo folią, nieumyte lampy, poręcze, schody, czy marmur przy drzwiach do mieszkań, niewymienione porysowane drzwi na korytarzach, brak zabezpieczenia przed korozją poręczy oraz bramy do hali garażowej czy też brak luster na korytarzach, które były ujęte w ofercie.