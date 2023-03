Inwestor wybuduje w gminie Potęgowo farmę wiatrową. Przekaże gminie 2,5 mln zł na lokalne inwestycje Robert Gębuś

Spółka PAK Polska Czysta Energia, należąca do Grupy Polsat Plus i ZE PAK wybuduje farmę wiatrową w gminie Potęgowo. Z tego tytułu spółka przekazała gminie Potęgowo 2,5 mln złotych, które pomogą w sfinansowaniu wkładu własnego do gminnych inwestycji, na które samorząd wyda w tym roku 17 mln złotych, w całości z pozyskanych środków zewnętrznych.