Inwentaryzacja urządzeń reklamowych w Pruszczu Gdańskim. Uchwała krajobrazowa coraz bliżej |GALERIA

Uchwała krajobrazowa coraz bliżej w Pruszczu Gdańskim

- Trwające od marca do października 2022 r. prace pozwoliły uzyskać dane, które będą bardzo pomocne podczas kolejnych etapów wprowadzania uchwały w naszym mieście - mówi Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego . - Dzięki inwentaryzacji poznaliśmy m.in. szczegółowe rozmieszczenie nośników z podziałem na ich typy, natężenie ich ze względu na liczbę oraz powierzchnię czy też zagęszczenie urządzeń reklamowych na poszczególnych odcinkach danej drogi.

Inwentaryzacja urządzeń reklamowych została zrealizowana w związku z trwającym procesem opracowania tzw. uchwały krajobrazowej na terenie miasta Pruszcz Gdański. Zebrane dane są ważnym elementem, potrzebnym do właściwej oceny miejskiej przestrzeni i będą pomocne podczas przygotowywania oraz wdrażania tych przepisów.

Ile reklam w Pruszczu Gdańskim?

Łącznie w Pruszczu Gdańskim zinwentaryzowano 5709 nośników. Wśród tych danych znajdziemy aż 30 typów reklam, są to m.in. reklamowe siatki ochronne, billboardy, kasetony reklamowe, flagi reklamowe, słupy ogłoszeniowo-reklamowe czy ekrany świetlne. Zdecydowany prym wiodą reklamy będące formą wyklejki na przeszklonych elementach elewacji, jest ich łącznie 1623 sztuk, co stanowi 28% wszystkich zinwentaryzowanych urządzeń reklamowych. Kolejne to tablice pełne – 1248 sztuk i banery reklamowe 1071 sztuk.