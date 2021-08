Interwencje strażaków w woj. pomorskim (4.08.2021). Śledzimy pożary, wypadki i inne nieprzewidziane sytuacje

Strażacy mają mnóstwo wezwań - nie tylko do pożarów czy wypadków, ale również do przysłowiowego kota na dachu. Śledźcie razem z nami ich działania w województwie pomorskim. Gdzie ostatnio interweniowała straż pożarna?

Interwencje strażaków w woj. pomorskim - 4.08.2021

Pożar warsztatu i zabudowań gospodarczych w Rybinie. 12 zastępów w akcji. - Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego

OSP Chłapowo - pracowity dzień dla strażaków z tej jednostki, w ciągu dzisiejszego dnia działali przy 5 zdarzeniach. Najpierw zastęp GCBA został zadysponowany do pożaru w m. Władysławowo, później działali z użyciem QUADA przy poszukiwaniach osoby zaginionej. W tym samym czasie zastęp GCBA udaje się do pożaru domków w m. Jastarnia. Następnie udali się do pompowania wody, a na koniec otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznej substancji na plaży. Życzymy tyle samo powrotów co wyjazdów ;) Fot. OSP Chłapowo - dziękujemy za informacje i zdjęcia.