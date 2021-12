Interwencje strażaków w woj. pomorskim (30.11.2021). Śledzimy pożary, wypadki i inne nieprzewidziane sytuacje

Interwencje strażaków w woj. pomorskim - 30.11.2021

7:55 ❗️ TRUDNE WARUNKI DROGOWE ❗️ ➡️ OBLODZENIE ⚠️ ZWOLNIJ ⬅️ Aktualne informacje pogodowe ↙️ Pomorski Alarm Pogodowy Meteo Pomorze Apelujemy o rozwagę na drodze oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków pogodowych.

❗Utrudnienia w ruchu ❗ 1. Około godz. 6:30 w Kartuzach przy zjeździe na Czaple doszło do kolizji pojazdu ciężarowego z osobowym. Osób zakleszczonych nie ma. Jest wyciek oleju. Na miejscu znajduje się policja. 2. Około godz. 6:20 doszło do kolizji dwóch pojazdów na rondzie we Wdzydzach, Kościerzyna. Brak osób poszkodowanych. Na tym odcinku mogą występować utrudnienia w ruchu. - podaje Dziennik Bałtycki