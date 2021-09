Interwencje strażaków w woj. pomorskim (26.09.2021). Śledzimy pożary, wypadki i inne nieprzewidziane sytuacje

Gdzie wzywają straż pożarną? - 26.09.2021

❗📢 14:15 Strażacy w dalszym ciągu usuwają skutki silnego wiatru. Do godz. 10:00 odnotowano 4️⃣8️⃣5️⃣ interwencji. Najwięcej w powiatach: słupski - 70, wejherowski - 81, bytowski - 41, miasto Gdynia - 47. Interwencje dotyczą usuwania powalonych drzew i konarów z dróg. Wiele odbiorców pozostaje w dalszym ciągu bez dostępu do energii elektrycznej. Na zdjęciu działania strażaków z OSP KSRG Mierzeszyn.

❗00:45 AKTUALIZACJA ➡️ ponad 3️⃣0️⃣0️⃣ interwencji, ok. 35 gmin pozostaje bez prądu. ❗SILNY WIATR: Do godz. 22:05 strażacy odnotowali 1️⃣0️⃣5️⃣ interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. Najwięcej zgłoszeń w powiecie słupskim - 30, dalej wejherowski - 16, bytowski - 13. Interwencje dotyczą usuwania powalonych drzew i konarów z dróg. Brak osób poszkodowanych. ⚠️ Odbiorcy w ok. 25 gminach pozostają bez energii elektrycznej, pogotowie energetyczne pracuje przy usuwaniu awarii na terenie całego województwa. 📢 OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE IMGW: Silny WIATR stopień: 2 prawd. 70% Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Fot. Ochotnicza Straż Pożarna w Starzynie