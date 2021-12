Interwencje strażaków w woj. pomorskim (2.12.2021). Śledzimy pożary, wypadki i inne nieprzewidziane sytuacje

Gdzie wzywają straż pożarną? - 2.12.2021

❗TRUDNE WARUNKI DROGOWE ❗️ ➡️ OBLODZENIE ⚠️ SILNE OPADY ŚNIEGU ⬅️ Informacje i ostrzeżenia pogodowe ↙️ Pomorski Alarm Pogodowy Meteo Pomorze Apelujemy o rozwagę na drodze oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków pogodowych.

Rodzinie, druhom i znajomym strażakom składamy najszczersze kondolencje. Dziś w godzinach porannych w m. Czernikowo (pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie) doszło do tragicznego zdarzenia, w którym samochód OSP Czernikowo jadąc alarmowo do pożaru, zderzył się z samochodem ciężarowym. Samochodem OSP jechało 5 druhów OSP Czernikowo. W wyniku zderzenia, dwoje druhów poniosło śmierć a trzech zostało rannych. Wśród rannych, dwóch druhów to osoby będące również funkcjonariuszami PSP.