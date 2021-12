Interwencje strażaków w woj. pomorskim (13.12.2021). Śledzimy pożary, wypadki i inne nieprzewidziane sytuacje

Interwencje strażaków w woj. pomorskim - 13.12.2021

❗UWAGA 📢 Potrzebna pomoc strażakowi i jego rodzinie, udostępniamy i wpłacamy. Dajmy mega moc 💪: https://zrzutka.pl/7zysez Dnia 3.12.2021 w wyniku zwarcia instalacji zapalił się samochód zaparkowany w budynku gospodarczym. Pożar rozprzestrzenił się w całym obiekcie niosąc ze sobą ogromne straty materialne. Ogień pochłonął budynek gospodarczy wraz z wyposażeniem (miedzy innymi panele fotowoltaiczne, komplet elektronarzędzi do prac budowlanych, samochód i wiele innych rzeczy niezbędnych do codziennego funkcjonowania). Dodatkowo poprzez promieniowanie cieplne stopiła się frontowa elewacja i okna w domu. Michał broniąc domu przed ogniem doznał oparzeń i trafił na kilka dni do szpitala. Wiadomo już, że ubezpieczenie nie pokryje całkowicie strat poniesionych w wyniku pożaru. Obecnie w środku zimy musi przywrócić dom do pełnej funkcjonalności by zapewnić żonie i przerażonym dzieciom bezpieczną przestrzeń. Pozbawiony został swoich narzędzi na które latami ciężko pracował. Michał to człowiek czynu i pracy od ponad 10 lat bez zastanowienia niesie pomoc w JRG-1 Gdańsk i OSP Tuchlino niejednokrotnie narażając przy tym swoje życie i zdrowie. Dom i ten budynek zbudował samodzielnie. Po wyjściu ze szpitala bez narzędzi i środka transportu chce przywrócić dawny porządek w swoim otoczeniu. Odbudową zajął się niezwłocznie po wypisaniu ze szpitala z bandażami na dłoniach i nogach… Dorobek jego życia strawił żywioł z którym zmagamy się na codzień. Tym razem to my strażacy z JRG-1 Gdańsk Wrzeszcz zwracamy się z prośbą o pomoc naszemu.