Interwencje strażaków w woj. pomorskim (11.05.2022). Śledzimy pożary, wypadki i inne nieprzewidziane sytuacje

‼️Prośba do was 🙏 Link do zrzutki: pomagam.pl/odpicuj-craftera Prosimy o udostępnienie tej zrzutki lub drobną wpłatę. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Gdańsk ma już nowy samochód, czas na doposażenie w: - Płaski monitor LED minimum 24-calowy. - Uchwyt na ruchomym ramieniu. - Okablowanie, umożliwiające podłączenie do laptopa. - Montaż uchwytu do ściany kabiny. To tylko 2.000 złotych, które sprawią, że komfort i działanie ratowników z psami będzie bardziej efektywne. Dziękujemy bardzo. Pomorskie998