Intensywny smród w Gdańsku. Wpływ na to mają warunki meteorologiczne oraz proces nawożenia pól

Przypomnijmy, że Zakład Utylizacyjny w Gdańsku w publikowanych raportach określa ryzyko uciążliwego zapachu w sześciostopniowej skali. 6 września 2021 roku ZU podał do informacji, że prawdopodobieństwo powstania uciążliwości zapachowej na terenie zakładu oceniono na 3, dzisiaj tj. 7 września 2021 roku ryzyko to oceniono o jeden współczynnik wyżej.

Jak informują czytelnicy Dziennika Bałtyckiego zwłaszcza 6 września na dzielnicach południowych Gdańska uciążliwość zapachu z jakim musieli zmagać ostatniej nocy znacznie przewyższała to, co w swoim raporcie publikował Zakład Utylizacyjny.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Iwonę Bolt, rzecznik Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

- Zakład Utylizacyjny nie odnotował żadnych awarii, wszystkie instalacje są sprawne. Tak jak raportujemy na swojej stronie internetowej, a robimy to bardzo transparentnie - nie ma takich okoliczności, które by spowodowały, że coś ponad normę by się wydarzyło na terenie zakładu.