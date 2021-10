Infoshare 2021. Nowość innowacji niesie za sobą korzyści dla społeczeństwa Kamil Kusier

Rozpoczął się Infoshare 2021. To największa konferencja technologiczna w Europie Środkowo-Wschodniej, tworząca ekosystem, w którym nowe technologie łączą się z biznesem. Na dwa dni debat i rozmów do Gdańska przyjechało tysiące uczestników. Wśród nich startupy, inwestorzy, przedstawiciele korporacji, programiści i marketerzy. To solidna dawka wiedzy i biznesu – kilkuset czołowych prelegentów z całego świata, blisko 200 wystąpień i warsztatów, kilka scen tematycznych, na których uczestnicy odnajdą całe spektrum informacji o zmianach i innowacjach jakie niesie za sobą technologia w biznesie, marketingu czy oprogramowaniu.