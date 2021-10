Infoshare 2021. Każda technologia jest człowiekiem. Jaka przyszłość czeka social media? Kamil Kusier

"Share what is worthy". Hasło, które prowadziło przez tegoroczny Infoshare, w pewnym sensie definiuje technologię i jej zastosowanie. Tylko czy jako użytkownicy jesteśmy gotowi, aby korzystać tylko z tego, co właściwe? Jakie wyzwania stawia przed nami innowacyjność i technologie - zarówno przed nami jako użytkownikami, ale także jako biernymi uczestnikami jej działania?