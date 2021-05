Informacje drogowe z województwa pomorskiego: Wypadki, korki, utrudnienia. Obwodnica Trójmiasta, A1, S7, S6. RAPORT DROGOWY 31.05.2021 r.

W nocy z poniedziałku na wtorek (31 maja na 1 czerwca) nie będzie możliwości przejazdu przez Wiadukt Biskupia Górka. Obiekt zostanie całkowicie wyłączony z ruchu w godzinach 22:00-5:00. Sugerowany objazd poprowadzony będzie al. Armii Krajowej, al. Havla i Małomiejską.

Zamknięcie wiaduktu spowodowane jest koniecznością wykonania prób obciążeniowych. Na obiektach mostowych to konieczny test przed zakończeniem budowy. Na obie nitki wiaduktu wjedzie po siedem 4-osiowych pojazdów o masie 32 ton każdy, ustawionych w sześciu kolumnach. Łączne obciążenie wyniesie 448 ton. Akcja polegać będzie na wykonaniu próby statycznej oraz próby dynamicznej obciążenia obiektów taborem samochodów ciężarowych. W trakcie próbnego obciążenia wykonane zostaną m.in. pomiary przemieszczeń pionowych ustrojów nośnych i na łożyskach. Badana będzie także stabilność podpór.

Inwestycja jest ważnym etapem przebudowy Traktu św. Wojciecha, elementem docelowego układu drogowego w ciągu DK91 dochodzącej do portu morskiego (Nowego Portu) i łączącej Pomorze z południem kraju. Głównym wykonawcą robót jest firma Budimex S.A., z którą podpisano umowę w marcu 2018 r. Prace na budowie zakończą się w połowie 2021 roku, a ich koszt to ok. 165 mln złotych. Koniec prac przewidziano na połowę 2021 r. Inwestycja dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zamknięcie wiaduktu Biskupia Górka oznacza również czasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

PONIEDZIAŁEK 31.05.2021 r.

Linia 118

Kurs z Jeleniogórskiej o godz. 23:00 w kierunku Dworca Głównego, między przystankami „Worcella” 01 a „Brama Wyżynna” 05 zostanie skierowany objazdem ulicami: Chałubińskiego-Sikorskiego-Armii Krajowej. Na trasie objazdu obowiązywać będą przystanki: „Grabowskiego” 01, „Odrzańska” 03, „Pohulanka” 03, „Śródmieście SKM” 02. Autobus pojedzie z pominięciem odcinka od przystanku „Toruńska” 02 do przystanku „Wronki” 01/ „Reformacka” 01.

Linia 154

Kurs z Oruni Górnej o godz. 22:43 w kierunku Dworca Głównego zostanie skierowany objazdem ulicami: Świętokrzyską-Havla-Armii Krajowej. Na trasie objazdu obowiązywać będą przystanki „Platynowa” 02, „Łostowice Świętokrzyska” 06, „Śródmieście SKM” 02. Autobus pojedzie z pominięciem odcinka od przystanku „Małomiejska” (n/ż) 01 do przystanku „Toruńska” 01.

Linia 189

Autobus odjeżdżający z Maćkowych o godz. 23:02 w kierunku Dworca Głównego pojedzie objazdem ulicami: Podmiejską-Małomiejską-Świętokrzyską-Havla-Armii Krajowej. Obsługiwane przystanki na trasie objazdowej: „Ptasia” 02, „Małomiejska” 02, „Platynowa” 02, „Łostowice Świętokrzyska” 05, „Śródmieście SKM” 02. Autobus pojedzie z pominięciem odcinka od przystanku „Sandomierska” 01 do przystanku „Toruńska” 01.

Linia 205

Kursy z Pruszcza Gdańskiego Komarowa o godz. 22:34 i 23:08 w kierunku Dworca Głównego zostaną skierowane objazdem ulicami: Podmiejską-Małomiejską-Świętokrzyską-Havla-Armii Krajowej. Na trasie objazdu będą obowiązywać przystanki: „Ptasia” 02, „Małomiejska” 02, „Platynowa” 02, „Łostowice Świętokrzyska” 05, „Śródmieście SKM” 02. Autobusy pojadą z pominięciem odcinka od przystanku „Sandomierska” 01 do przystanku „Toruńska” 01.

Linia 256

Autobus odjeżdżający z Jankowa w kierunku Dworca Głównego o godz. 23:11, na odcinku Łostowice Świętokrzyska-Brama Wyżynna, pojedzie objazdem ulicami: Havla-Armii Krajowej. Na trasie objazdu zatrzyma się jedynie na przystanku „Śródmieście SKM” 02. Autobus pojedzie z pominięciem odcinka od przystanku „Platynowa” 01 do przystanku „Toruńska” 01.

NOC Z 31.05.2021 r. (PONIEDZIAŁEK) na 01.06.2021 r. (WTOREK)

Linia N1

Linia zostaje skierowana objazdem ulicami: Armii Krajowej-Havla-Świętokrzyską. Na trasie objazdowej nie obowiązują żadne przystanki.

Kursy z Jaworzniaków o godz.: 23:31, 0:31, 01:31, 02:31, 03:28, 03:58, 04:28 zostaną przyspieszone o 4 minuty (na: 23:27, 00:27, 01:27, 02:27, 03:24, 03:54, 04:24). Przystanki między „Platynową” (n/ż) 03 a „Bramą Wyżynną” nie będą obsługiwane.

Zostanie uruchomiony kurs po stałej trasie: Jaworzniaków odj. Godz. 04:34, Zakoniczyn odj. Godz. 04:39, Dworzec Gł. odj. Godz. 05:03, Grudziądzka przyj. godz. 05:14.

Linia N4

Objazd w obu kierunkach przez: Armii Krajowej-Sikorskiego-Chałubińskiego. Na trasie objazdu obowiązywać będą przystanki na żądanie: „Śródmieście SKM” 02, 04, „Pohulanka” 03, 04, „Odrzańska” 03, 04, „Chałubińskiego” 03, 04. Odcinek między przystankami „Toruńska” a „Reformacka”/„Wronki” będzie nieobsługiwany.

Linia N5

Autobusy będą jeździć objazdem w obu kierunkach przez: Armii Krajowej-Havla-Świętokrzyską-Małomiejską-Podmiejską. Na trasie objazdu obowiązywać będą przystanki na żądanie „Świętokrzyska” 01, 02, „Platynowa” 01, 02, „Małomiejska” 01, 02, „Ptasia” 01, 02.

Kurs z Dworca Głównego z godz. 23:01 zostanie opóźniony na 23:04. Kurs z godz. 03:00 będzie przyspieszony na 02:30.

Kurs z Pruszcza Gdańskiego Matejki z godz. 23:30 zostanie opóźniony na 23:45, z 00:00 na 00:19, z 00:30 na 00:45, z 01:30 na 1:45, z 02:30 na 02:45. Kurs z godz. 03:30 będzie przyspieszony na 03:15.

WTOREK 01.06.2021 r.:

Linia 118

Autobusy odjeżdżające z Dworca Głównego o godz. 04:24 i 04:45 w kierunku Jeleniogórskiej, na odcinku między przystankami „Brama Wyżynna” 04 a „Worcella” 02 pojadą objazdem ulicami: Armii Krajowej-Sikorskiego-Chałubińskiego. Na trasie objazdu obowiązywać będą przystanki: „Śródmieście SKM” 04, „Pohulanka” 04, „Odrzańska” 04, „Chałubińskiego” 04.

Linia 132

Kurs z Dworca Głównego o godz. 04:52 w kierunku Ronda Kociewskiego odbędzie się po stałej trasie.

Linia 154

Kurs z Dworca Głównego o godz. 04:37 w kierunku Oruni Górnej zostanie przyspieszony na godz. 04:34 i skierowany trasą objazdową: Armii Krajowej-Havla-Świętokrzyska. Autobus pojedzie z pominięciem odcinka od przystanku „Toruńska” 02 do przystanku „Małomiejska” (n/ż) 02.

Linia 189

Kursy z Gościnnej o godz. 04:17 i 04:37 zostaną przyspieszone na 04:10 i 04:27. Zostaną skierowane objazdem ulicami: Podmiejską-Małomiejską-Świętokrzyską-Havla-Armii Krajowej.

Kurs z Bartniczej/Maćkowy o godz. 04:47 w kierunku Dworca Głównego będzie po stałej trasie.

Kurs z Dworca Głównego o godz. 04:34 zostanie przyspieszony na godz. 04:27 i skierowany objazdem ulicami: Armii Krajowej-Havla-Świętokrzyską-Małomiejską-Podmiejską. Na trasie objazdu obowiązywać będzie obsługa przystanków: „Śródmieście SKM” 02, 04 „Łostowice Świętokrzyska” 05, 06, „Platynowa” 01, 02, „Małomiejska” 01, 02, „Ptasia” 01, 02. Autobus pojedzie z pominięciem odcinka od przystanku „Toruńska” 02 do przystanku „Sandomierska” 02.

Linia 205

Będzie dodatkowy kurs z Dworca Głównego o godz. 04:05. Nie będzie kursu o 04:45. Dla kursów o 04:05, 04:15, 04:25 i 04:35 obowiązywać będzie objazd ulicami: Armii Krajowej-Havla-Świętokrzyską-Małomiejską-Podmiejską. Na trasie objazdu obowiązywać będą przystanki: „Śródmieście SKM” 04, „Łostowice Świętokrzyska” 06, „Platynowa” 01, „Małomiejska” 01, „Ptasia” 01. Autobusy pojadą z pominięciem odcinka od przystanku „Toruńska” 02 do przystanku „Sandomierska” 02.

Linia 207

Autobus odjeżdżający z Pruszcza Gdańskiego Os. Kasprowicza o godz. 04:31 w kierunku Dworca Głównego zostanie opóźniony na godz. 04:37 i pojedzie po stałej trasie.

Linia 232

Kurs z Dworca Głównego o godz. 04:20 zostanie przyspieszony na godz. 04:06 i skierowany objazdem: Armii Krajowej-Havla-Świętokrzyską-Małomiejską-Podmiejską. Na trasie objazdu obowiązywać będą przystanki: „Śródmieście SKM” 04, „Łostowice Świętokrzyska” 06, „Platynowa” 01, „Małomiejska” 01, „Ptasia” 01. Autobus nie zatrzyma się na przystanku „Sandomierska” 02.

Kurs z Dworca Głównego o godz. 04:50 zostanie przesunięty na godz. 04:55 i będzie po stałej trasie.

Linia 256

Kurs z Dworca Głównego o godz. 04:20 na odcinku pomiędzy przystankami: „Brama Wyżynna” 04 a „Łostowice Świętokrzyska” 06 zostanie skierowany trasą objazdową ulicami: Armii Krajowej-Havla. Na objeździe autobusy zatrzymywać się będą na przystanku „Śródmieście SKM” 04. Pominięty zostanie odcinek od przystanku „Toruńska” do przystanku „Platynowa” 02.