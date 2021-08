Informacje drogowe z województwa pomorskiego: Wypadki, korki, utrudnienia. Obwodnica Trójmiasta, A1, S7, S6. RAPORT DROGOWY 27.08.2021 roku

Z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Rumia (PKP PLK), pociągi SKM na odcinku Wejherowo-Gdynia Chylonia-Wejherowo kursują z opóźnieniem do 20 minut. Na odcinku Gdynia Chylonia-Gdańsk Śródmieście-Gdynia Chylonia z opóźnieniem do 10 minut. Obecnie trwają prace nad jak najszybszym przywróceniem terminowego odjazdu wszystkich pociągów. Jak podaje PKP SKM utrudnienia mogą potrwać do godziny 12:00.