Informacje drogowe z województwa pomorskiego: Wypadki, korki, utrudnienia. Obwodnica Trójmiasta, A1, S7, S6. RAPORT DROGOWY 21.09.2021 roku

Rozpoczęcie prac związanych z modernizacją ul. Połęże planowane jest w środę, 22 września.

W tym dniu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu polegająca na całkowitym wyłączeniu ok. 380 metrowego odcinka drogi: od przejazdu kolejowego LOTOS PALIWA do posesji nr 12. Prace na tym odcinku potrwają do 8 października.

Planowana organizacja jest pierwszym etapem prac związanych z modernizacją ul. Połęże na odcinku od ul. Małki Szlak do Węzła Michałki . W ramach projektu zostały przewidziane wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni na długości 900 m, o szerokości od 4,5-6 m, remont nawierzchni chodników o długości 146 m oraz remont zjazdów.

Umowę na realizację zadania podpisano z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Julita Cygert. Koszt prac to niecałe 2,7 mln złotych. Prace zakończą się w grudniu 2021 r.