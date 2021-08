Informacje drogowe z województwa pomorskiego: Wypadki, korki, utrudnienia. Obwodnica Trójmiasta, A1, S7, S6. RAPORT DROGOWY 17.08.2021 roku

Nawet 3 godziny mogą potrwać utrudnienia na dk S6 na w. Gdynia Chwarzno, na odcinku w. Gdynia Chwarzno-w. Gdynia Wielki Kack. Doszło tam do zderzenia busa i samochodu dostawczego. Nikt nie został ranny. Pojazdy, które brały udział w kolizji, są częściowo na pasie włączania do ruchu i częściowo na poboczu. Zablokowany częściowo pas włączania do ruchu w kierunku Łodzi.