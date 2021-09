Informacje drogowe z województwa pomorskiego: Wypadki, korki, utrudnienia. Obwodnica Trójmiasta, A1, S7, S6. RAPORT DROGOWY 16.09.2021 roku

Kolejny etap prac związanych z przebudową ulic w Nowym Porcie rozpocznie się w środę, 15 września.

Na ul. Księdza Mariana Góreckiego zamknięty zostanie fragment od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Strajku Dokerów. Prace prowadzone będą także na odcinku ul. Strajku Dokerów, od skrzyżowania z ul. Wilków Morskich do połowy ulicy tj. do wysokości posesji nr 12. Ulica na tym odcinku zostanie wyłączona z ruchu. Dojścia piesze do posesji zostaną zapewnione.

Taka organizacja ruchu utrzyma się do końca października.

Prowadzone w Nowym Porcie prace realizowane są w ramach programu pn. Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku. Umowa na realizację przebudowy ul. Wilków Morskich, Góreckiego i Strajku Dokerów została podpisana w listopadzie 2020 roku z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg S.A. Koszt przebudowy ulic wyniesie około 8,6 mln złotych. Zakończenie rewitalizacji planowane jest na koniec listopada 2021 roku.

Zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.