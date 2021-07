Informacje drogowe z województwa pomorskiego: Wypadki, korki, utrudnienia. Obwodnica Trójmiasta, A1, S7, S6. RAPORT DROGOWY 14.07.2021 roku

Dobiegła końca przebudowa ul. Armii Krajowej. Droga rowerowa, podobnie jak jezdnia na ostatnim remontowanym odcinku (od ul. Wybickiego do ul. Reja) została wyasfaltowana. Powstały wyniesione, bezpieczne skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ulicami Reja i Kochanowskiego. Tym samym zostały zakończone wszystkie prace związane z remontem całej ulicy Armii Krajowej, wraz z położoną przy niej jedną z najważniejszych dróg rowerowych w Trójmieście.

– Gdy inne miasta dopiero budują drogi rowerowe, my je przebudowujemy zgodnie z najnowszymi standardami: prostujemy, wynosimy skrzyżowania. Szybszy ruch powinien odbywać się bliżej środka jezdni, a droga rowerowa jest buforem oddzielającym pieszych od samochodów, tak by piesi nie musieli poruszać się miedzy dwoma ciągami jezdnymi – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – W ramach inwestycji, na całej remontowanej ulicy Armii Krajowej posadziliśmy także ponad 50 drzew, lip drobnolistnych i kasztanowców, aby przestrzeń była jeszcze bardziej przyjazna – dodaje wiceprezydent.

W ramach przeprowadzonych prac, poprawiono bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniach – zawężono światło jezdni, dzięki czemu piesi i kierowcy wyjeżdżający z ulic poprzecznych mają większe szanse dostrzeżenia samochodu jadącego wzdłuż Armii Krajowej. Koszt całej przebudowy ulicy Armii Krajowej, od al. Niepodległości do ul. Reja, to ok. 2,7 mln zł.

Przebudowa ulicy Armii Krajowej jest częścią większego projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO ZIT)”.

Obecnie trwa jeszcze remont chodnika z prawej strony. Prace prowadzone na chodniku nie są jednak częścią powyższego projektu. Chodnik zostanie wykonany jeszcze tego lata.

Przebudowany został także najstarszy fragment drogi rowerowej na ul. Rzemieślniczej. Na drodze, którą do niedawna pokrywała fazowana kostka betonowa, położono asfalt. Część rowerowa na całej długości przebiega wzdłuż jezdni – bez zbędnego przecinania z ciągiem pieszym. Ulica Rzemieślnicza, oprócz drzew, zyskała także 12 dodatkowych miejsc postojowych dla rowerów, których powstanie było możliwe w związku z likwidacją 9 miejsc dla samochodów i posadzeniu w ich miejsce drzew.