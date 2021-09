Informacje drogowe z województwa pomorskiego: Wypadki, korki, utrudnienia. Obwodnica Trójmiasta, A1, S7, S6. RAPORT DROGOWY 13.09.2021 roku

Pierwszy etap prac związanych z przebudową ul. Przyokopowej rozpocznie się wewtorek, 31 sierpnia. Remont będzie prowadzony na ok. 60 m odcinku ulicy, od strony ul. Toruńskiej do ul. Polnej. To kolejny element Programu Rewitalizacji.

Z uwagi na zakres prowadzonych robót, na wspomnianym odcinku ulica zostanie wyłączona z ruchu. Dojścia piesze zostaną zapewnione. Zajęty zostanie również fragment skrzyżowania ul. Toruńskiej, na którym wprowadzone zostanie obustronne zawężenie jezdni. Prace w pierwszym etapie potrwają ok. 2 tygodni.

W ramach prowadzonych prac, oprócz wymiany nawierzchni dróg i chodników przy maksymalnie możliwym wykorzystaniu historycznej kostki kamiennej, we wspomnianej lokalizacji pojawią się nowe stylizowane oświetlenie, ławki i inne elementy tzw. małej architektury. Ponadto w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zamontowane zostaną kamery monitoringu. Przebudowa dotyczyć będzie także sieci podziemnych, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sanitarnej i gazowej.

Zadanie jest elementem Programu Rewitalizacji obejmującym trzy ulice: ul. Przyokopową, Polną, Wierzbową. Wykonawcą prac jest firma B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska. Koszt przebudowy wynosi łącznie ok. 4,3 mln zł. Zakończenie całego zakresu planowane jest w IV kwartale 2021 r. Program Rewitalizacji współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.

W ramach Programu zrewitalizowane zostaną cztery obszary Gdańska: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem. Część kosztów inwestycji zostanie pokryta dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Koordynatorem rewitalizacji czterech dzielnic Gdańska jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, realizują także Gdańskie Nieruchomości oraz wspólnoty mieszkaniowe.