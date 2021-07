Informacje drogowe z województwa pomorskiego: Wypadki, korki, utrudnienia. Obwodnica Trójmiasta, A1, S7, S6. RAPORT DROGOWY 13.07.2021 roku

Na ulicy Michałowskiego, na odcinku od Norblina do ronda pod lasem, wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni. Prace drogowe, które są realizacją zadania z Budżetu Obywatelskiego 2020, potrwają od 14 lipca do 15 września.

Zakres prac na ul. Michałowskiego obejmuje rozbiórkę dotychczasowej nawierzchni z płyt betonowych typu „trylinka”, wykonanie podbudowy z kruszywa i ułożenie nowych warstw bitumicznych. Według planów, prace powinny potrwać 2 miesiące.

W czasie prac obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Roboty realizowane będą połówkowo na ok. 100-metrowych odcinkach, przy zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu. Na ulicy Michałowskiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w relacji od ulicy Norblina w kierunku ronda.Objazd dla pojazdów jadących w przeciwnym kierunku będzie możliwy ul. Orłowskiego. Dojazd do parkingu oraz garaży będzie zapewniony.

Modernizacja nawierzchni jezdni ulicy Michałowskiego to realizacja wybranego w dzielnicy VII Dwór zadania w Budżecie Obywatelskim. To jednocześnie kontynuacja działań poprawiających bezpieczeństwo i komfort mieszkańców ulicy Michałowskiego. W 2016 roku wyremontowany został chodnik.