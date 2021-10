Informacje drogowe z województwa pomorskiego: Wypadki, korki, utrudnienia. Obwodnica Trójmiasta, A1, S7, S6. RAPORT DROGOWY 12.10.2021 roku

W związku z budową ronda, od 12 do 15 października nie będzie możliwy wjazd na ul. Słowackiego od strony ul. Reymonta (odcinek północny).

Dojazd do skrzyżowania z ul. Słowackiego i Reymonta będzie możliwy od ul. Chrzanowskiego do ul. Żołnierzy Wyklętych i dalej ul. Reymonta (odcinek południowy). Prace związane z budową ronda zakończą się do 20 października.