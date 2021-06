Informacje drogowe z województwa pomorskiego: Wypadki, korki, utrudnienia. Obwodnica Trójmiasta, A1, S7, S6. RAPORT DROGOWY 11.06.2021 r.

Reklamy na rusztowaniach w Gdańsku zgodne z uchwałą krajobrazową. W taki sposób można się zareklamować we Wrzeszczu? Pojawiła się zachęta

Na rusztowaniu przy dawnym domu książki we Wrzeszczu pojawiło się zaproszenie do reklamowania się. Wcześniej przez kilka tygodni wisiała tam wielkoformatowa reklama banku. Jest to zgodne z gdańską uchwałą krajobrazową, która ograniczyła widoczność dużych reklam w przestrzeni miejskiej. Jak się okazuje, dopuszcza ona jednak reklamy na rusztowaniach.