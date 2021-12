Inflacja zawładnęła pandemicznym światem. Gdzie są jej przyczyny i kiedy zacznie spadać?

Wysoka inflacja i ceny rosnące w tempie trudnym do zaakceptowania to nie tylko domena Polski. W listopadzie roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 4,9 proc. z 4,1 proc. w październiku. Rok wcześniej wskaźnik wzrostu cen wynosił 0,3 proc. Roczna inflacja w Unii Europejskiej wyniosła w listopadzie 5,2 proc. w porównaniu z 4,4 proc. w październiku. Rok wcześniej wynosiła 0,2 proc. Najwyższy roczny wskaźnik inflacji odnotowano na Litwie (9,3 proc.), Estonii (8,6 proc.) i na Węgrzech (7,5 proc.).

Co to jest inflacja?

To nic innego, jak powszechny wzrost cen. W gospodarce rynkowej ceny produktów i usług zmieniają się nieustannie w wyniku oddziaływania popytu i podaży. Jeżeli wzrost cen jest powszechny, mówimy o inflacji. Może być ona wywołana wieloma czynnikami, które mają największą siłę oddziaływania. Inflację mierzy się na podstawie koszyka dóbr i usług. Najbardziej cenotwórcze, o największej wadze, są: energia, transport, wynagrodzenia. Do tego dochodzą wydatki sektora publicznego. Na wysoki w ostatnich miesiącach wzrost cen złożyły się wszystkie powyższe czynniki, a największy udział mają w tym horrendalnie ceny energii.

Energetyczny kryzys

Z danych Eurostatu wynika, że w listopadzie największy wkład w roczną stopę inflacji w strefie euro miała energia (+2,57 proc.

p.p.), czyli ponad połowę wzrostu cen. Inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych zbliżyła się do 7 proc. i osiągnęła poziom najwyższy od 30 lat. Bez uwzględniania cen energii, paliw i żywności wyniosła 4,9 proc. Ceny energii i paliw podobnie windują inflację w Polsce.

Źródło: GUS

Po wyłączeniu cen żywności i energii, według danych NBP inflacja bazowa wyniosła w listopadzie 4,7 proc. Nadal dużo, ale to pokazuje, jakie znaczenie ma obecny kryzys energetyczny, bo tak można nazwać to, co dzieje się na rynku energii.

Źródło: URE

Kontrakty zawierane na Towarowej Giełdzie Energii pokazują, że w ostatnim roku cena energii – zarówno z dostawą na rok 2022, jak i na kolejne lata - gwałtownie rośnie. Jeszcze w listopadzie 2020 r. cena energii w kontraktach terminowych oscylowała na poziomie 242 zł/MWh, by w listopadzie br. osiągnąć poziom 470 zł/MWh. Ceny te obecnie nadal rosną. Drugim czynnikiem znacząco przekładającym się na ceny energii w Polsce, są koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2). Nasza energetyka w większości oparta jest bowiem na tym paliwie: 80 proc. wyprodukowanej w tym roku w kraju energii elektrycznej pochodziło właśnie z węgla. Koszty uprawnień w okresie od maja 2019 r. do listopada br. wzrosły od 100 do 310 zł za tonę i obecnie nadal rosną.

Źródło:URE

Efektem są podwyżki cen energii. Dla gospodarstw domowych o kilkadziesiąt procent, ale dla firm czy instytucji kupujących na wolnym rynku może być już ona droższa nawet o kilkaset procent. Horrendalnie wysokie ceny energii będące po części pokłosiem m.in. polityki Zielonego Ładu i systemu handlu emisjami, zaczynają budzić strach w biznesie. Pierwsze firmy w Europie i kraju decydują się wstrzymać produkcje, ponieważ koszty je najzwyczajniej przerastają. Dotyczy to m.in. energochłonnych hut.