Inflacja, światowy wróg numer 2. Numerem 1 będzie stagflacja. Inflację zdusi tylko recesja?

Rada Polityki Pieniężnej po raz dziewiąty podniosła stopy procentowe i być może podniesie w czwartek po raz dziesiąty. Podstawowa jest już na poziomie 6 proc. Seria podwyżek ma wyhamować presję inflacyjną. Na efekty trzeba będzie jednak poczekać, ponieważ na razie inflacja rośnie i wynosi już prawie 16 proc. Z najwyższym od kilku dekad wzrostem cen borykają się też inne kraje. Średnia w Unii Europejskiej wyniosła w kwietniu ponad 8 proc. Niemal tyle samo wynosi inflacja także w USA. EBC i FED nie podnoszą stóp tak spektakularnie, ale inflację postrzegają jako największe zagrożenie dla gospodarki.

Jak sytuacja jest trudna, pokazują wskaźniki w Niemczech, najstabilniejszej dużej gospodarce w UE, które ponownie przebiły oczekiwania. Wskaźnik CPI wzrósł do 7,9% r/r z 7,4% r/r w kwietniu, a liczony według zharmonizowanej, unijnej metodyki wskaźnik HICP do 8,7 proc. r/r z 7,8 proc. r/r miesiąc wcześniej. Niemiecki urząd statystyczny zwrócił uwagę w komentarzu, że zbliżony do obecnego poziom inflacji był w Niemczech ostatnio notowany zimą 1973/74, podczas pierwszego kryzysu naftowego.

Wysoka inflacja w Niemczech to głównie skutek szoku energetycznego, który stał się wyraźnie widoczny po ataku Rosji na Ukrainę. W jego rezultacie ceny energii wzrosły w maju o 38,3 proc. r/r. Ceny żywności, kolejny miesiąc z rzędu, rosły znacznie szybciej niż wynika z wzorca sezonowego.