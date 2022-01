Inflacja pomysłem na oszustwo. "Zarabiaj 10 000 euro z Santanderem na inflacji" to fałszywka

Inflacja pomysłem na oszustwo. "Zarabiaj 10 000 euro z Santanderem na inflacji"

Jak podaje Santander Bank Polska, oszuści zachęcają do wypełnienia formularza, który ma przynieść wysoki zarobek w ramach rzekomego projektu walki z inflacją. Przestępcy "pozyskują klientów" za pomocą Facebooka oraz Instagrama, gdzie podszywają się pod bank. To właśnie w mediach społecznościowych zachęcają do inwestycji. Hasło, które można zobaczyć to np. „Zarabiaj 10 000 euro z Santanderem na inflacji”.