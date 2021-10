Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na GUMed pod hasłem „powrotu do normalności”. Na uroczystości gościł minister zdrowia

Inauguracja roku akademickiego na GUMed pod hasłem „powrotu do normalności”

– Powinniśmy położyć większy nacisk na kształcenie umiejętności „miękkich” – empatii i zdolności do współpracy, sięgając do najlepszych wzorców w środowiskach medycznych i pozamedycznych. Konieczne jest kształcenie i promowanie wśród studentów właściwych postaw, wynikających ze szczególnej odpowiedzialności spoczywającej na przedstawicielach zawodów zaufania publicznego, opartych na etyce zawodów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej tolerancji i wzajemnego szacunku – zaznaczył.

– Cieszę się, że ten rok, który rozpoczynamy dzisiaj, daje nam nadzieję, perspektywę na systematyczny powrót do normalności; na to, że te kolejne kroki, kolejne dni, kolejne miesiące, nawet jeżeli będą odbywały się w realiach ciągłego zagrożenia nowymi zakażeniami, nowymi hospitalizacjami, to będzie rok, który systematycznie posuwa nas do przodu, do powrotu do normalności.