Imprezy w Trójmieście 2021. Festiwale, koncerty, spotkania w wakacje 2021. Kalendarz: czerwiec, lipiec, sierpień

Festiwale, imprezy, koncerty w Trójmieście. Wraz z piękną pogodą i systematycznym luzowaniem obostrzeń, w przestrzeni kulturalnej Gdańska, Sopotu i Gdyni pojawia się coraz więcej wydarzeń. Warto przejrzeć naszą listę i wybrać się na jedną z imprez.

1.Gra miejska - Sekretna Gdynia Tadeusza Wendy 20 czerwca odbędzie się detektywistyczno-historyczna gra miejska po Gdyni śladami Tadeusza Wendy. Organizatorzy – studenci gdyńskiej WSAiB - zaplanowali grę z wieloma atrakcyjnymi zagadkami, podchwytliwymi pytaniami i zadaniami na spostrzegawczość. Zapraszamy, udział bezpłatny. Od nieprzebytych torfowisk po tajemnicze portowe hangary, od dawnych portowych biur po nowoczesne biurowce. Jaki wpływ na współczesne miasto wywarł inżynier Tadeusz Wenda? A może bez niego nie byłoby…Gdyni? Zapisz się do naszej gry i dowiedz się więcej! Gra Miejska „Sekretna Gdynia Tadeusza Wendy”, organizowana przez studentów WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, wpisuje się w cykl wydarzeń dla mieszkańców, dzięki którym w przystępny i aktywny sposób poznają historię najważniejszych dla miasta postaci. Poprzez ukryte w podwórzach, witrynach oraz bramach zagadki, interaktywne filmy, dźwięki oraz wreszcie: aktorskie inscenizacje, uczestnicy poznają Gdynię taką, jaką swoimi oczami widział inżynierTadeusz Wenda!

- „Sekretna Gdynia Wendy” to wydarzenie z pogranicza zabawy detektywistycznej i historycznej dla wszystkich mieszkańców i miłośników Gdyni, niezależnie od wieku. Zabierzemy uczestników w podróż w czasie. Nie zabraknie podchwytliwych pytań, zagadek na spostrzegawczość. Trzeba będzie wykazać się nie tylko wiedzą o Tadeuszu Wendzie, ale i współczesnej Gdyni - mówi Michał Miegoń, przewodnik miejski i autor zadań do gry. Czy każdy uczestnik przejdzie grę i czy odkryje wszystkie miejsca i zagadki zależy już od samych uczestników. Zadania są tak przystosowane, by mogli je rozwiązywać zarówno dorośli jak i dzieci, a także zarówno znawcy historii Gdyni i osoby dopiero tę historię poznający. Udział w zabawie jest bezpłatny, nie ma ograniczeń wiekowych. Można zagrać indywidualnie lub całymi rodzinami, szczegóły w Regulaminie. Na grę obowiązują zapisy. Limit uczestników w grze 150 osób.

Sekretna Gdynia Tadeusza Wendy – gra miejska 20 VI 2021

godz. 11.00 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, Meta: Bulwar Nadmorski. Obowiązują zapisy: [email protected] - podaj imię i nazwisko uczestnika. 2.Cappella Gedanensis zaprasza na „Gratias Tibi” - w podzięce medykom 23 czerwca w Kościele św. Józefa odbędzie się wyjątkowy koncert „Gratias Tibi”. Cappella Gedanensis oraz Copernicus Podmiot Leczniczy Sp z o.o. zapraszają na koncert pod patronatem honorowym marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka oraz prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. O 19.00 w Kościele św. Józefa w Gdańsku u boku Cappelli Gedanensis wystąpią gdańszczanin, wirtuoz skrzypiec prof. Konstanty Andrzej Kulka, gdańszczanka Agnieszka Tomaszewska (sopran), a także Klaudia Trzasko (sopran) i Edyta Łuczkowska-Swat (alt).

Koncert poprowadzi jedna z najlepszych europejskich dyrygentek Agnieszka Franków-Żelazny.

W programie dzieło wybitnego polskiego kompozytora Karola Lipińskiego, który działając w czasie zaborów uważany był za jednego z najlepszych wirtuozów skrzypiec, na równi z Nicolo Paganinim. „Rondo koncertowe”Karola Lipińskiego oraz słynna „Gloria” Vivaldiego dedykowane jest wszystkim Pracownikom Służby Zdrowia w podziękowaniu za trud i poświęcenie w walce o zdrowie i życie Polaków.

Transmisja koncertu „na żywo” na FB i YT Cappella Gedanensis oraz gdansk.pl. 3. Polsat SuperHit Festiwal wraca w doskonałym stylu! Pierwszy po lockdownie wielki telewizyjny festiwal w Operze Leśnej w Sopocie! Na żywo 25 i 26 czerwca To będzie szalony weekend, na który czeka cała Polska! Specjalnie dla widzów Polsatu i sopockiej publiczności w Operze Leśnej znów zaśpiewają najpopularniejsi polscy artyści, a kabarety zaprezentują swoje najśmieszniejsze skecze! Na jednej scenie: sanah, Beata Kozidrak i Bajm, Kayah, Viki Gabor, Doda, Paweł Domagała, Andrzej Piaseczny, Sławomir, Justyna Steczkowska, Michał Szpak, IRA, Enej, Kortez, Pectus, Golec uOrkiestra, Gromee. Wśród gwiazd kabaretu między innymi: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Ani Mru Mru, Kabaret Smile, Piotr Bałtroczyk i Jerzy Kryszak. To właśnie oni, na żywo, z Sopotu zapewnią dwa wieczory pełne energetycznej muzyki, niezapomnianych emocji oraz solidną porcję zdrowego, dobrego humoru!

Każdego roku, w ostatni weekend maja, Polsat SuperHit Festiwal tradycyjnie otwierał letni sezon muzyczny. W tym roku niemal do samego końca nie było wiadomo, jakie będą obowiązywać obostrzenia. Z tego powodu pierwotny termin 4-6 czerwca został zmieniony. Ale udało się - Polsat SuperHit Festiwal powraca! I będzie pierwszym sopockim telewizyjnym festiwalem w Polsce! Polsat SuperHit Festiwal – na żywo 25 i 26 czerwca w Polsacie, prosto z Sopotu!

- Do ostatniej chwili nie było pewności, czy będziemy mogli wrócić po tej wymuszonej pandemią przerwie do Opery Leśnej. Tęsknili za festiwalem widzowie Polsatu oraz artyści. I udało się. Pierwszego dnia usłyszymy artystkę, do której niewątpliwie należy ten rok, czyli Beatę Kozidrak wraz z Bajmem, którzy wykonają największe hity zespołu i przeboje z solowych płyt Beaty. A potem proponujemy Sopocki Hit Kabaretowy z udziałem najlepszych kabaretów takich jak: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Ani Mru Mru, Kabaret Smile, Kabaret Młodych Panów, Jerzy Kryszak a całość poprowadzi Piotr Bałtroczyk. To artyści, którzy gwarantują ogromną dawkę, jakże potrzebnego nam w czasie pandemii, humoru. Drugi dzień to wyłącznie przeboje tych, którzy zdobywali na tej scenie Bursztynowe Słowiki, sprzedali najwięcej płyt oraz których utwory były najczęściej grane w radiu. Wystąpią także gwiazdy, które ze względu na 60. rocznicę sopockich festiwali mają z tym miejscem specjalne wspomnienia. Udało nam się zaprosić na festiwal naprawdę elektryzujących publiczność artystów: sanah, Pawła Domagałę, Viki Gabor, Kayah, Andrzeja Piasecznego, Korteza i wiele, wiele innych muzycznych gwiazd. Zapewniam państwa, że zgromadzenie tylu znakomitych muzyków nie było łatwe – po półtorarocznej przerwie worek z koncertami wprost się rozsypał – zdradza kulisy Festiwalu Nina Terentiew, Dyrektor Programowa Polsatu.

- Cieszę się, że Opera Leśna znowu wypełni się ludźmi – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. - Tym bardziej, że w tym roku świętujemy 120-lecie miasta oraz 60-lecie sopockich festiwali! Opera Leśna ma bogatą historię festiwalową i jest niezwykle lubiana przez widzów. Artyści, mieszkańcy i nasi goście – wszyscy długo czekaliśmy na prawdziwe spotkanie, a nie tylko na kulturę online. Polsat to sprawdzony partner dobrych wydarzeń, nasza współpraca przy organizacji festiwalu trwa od 2003 roku i jestem przekonany, że jeszcze wiele lat wspólnych przedsięwzięć przed nami. Z radością zapraszam do Sopotu! Polsat SuperHit Festiwal 2021 powstaje we współpracy z Miastem Sopot, Bałtycką Agencją Artystyczną BART, za współorganizację odpowiada AlberT-ART. Partnerem strategicznym Festiwalu jest Związek Producentów Audio-Video (ZPAV). Program Polsat SuperHit Festiwal 2021 – kogo zobaczymy na sopockiej scenie

Piątek, 25 czerwca

• „Płynie w nas gorąca krew” - koncert Beaty Kozidrak i zespołu Bajm

• Sopocki Hit Kabaretowy pod hasłem „Śmiech to zdrowie!” – a w nim:

• Kabaret Moralnego Niepokoju

• Kabaret Młodych Panów

• Jerzy Kryszak

• Ani Mru Mru

• Kabaret Smile

• Kabaret Kałasznikoff

• Kabaret Czesuaf

• Grupa MoCarta

Sopocki Hit Kabaretowy poprowadzi Piotr Bałtroczyk a o oprawę muzyczną zadba Torres Brothers.

Sobota, 26 czerwca

• Enej – „10. lat od wygranej w Must Be The Music”

• Koncert „Najlepsi z Najlepszych” – a w nim:

• sanah

• Sławomir

• Michał Szpak

• Doda

• Pectus

• Andrzej Piaseczny

• Paweł Domagała

• Golec uOrkiestra

• Gromee

• Viki Gabor

• Kayah

• IRA

• Kortez

• Justyna Steczkowska

Sprzedaż biletów i organizacja Festiwalu

Do sprzedaży trafi 50% miejsc z puli biletów ogólnie dostępnych w Operze Leśnej zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym, a także dodatkowe miejsca dla osób zaszczepionych (posiadających odpowiedni dokument potwierdzający szczepienie). Weryfikacja osób zaszczepionych będzie się odbywać przed wejściem do Opery Leśnej, na podstawie obowiązującego zaświadczenia w formie wydruku lub aktywnego kodu QR w aplikacji mobilnej. W trakcie trwania Festiwalu zostaną zachowane wszystkie wymagane zabezpieczenia zgodnie z wydanym rozporządzeniem. Uwaga! Osoby posiadające wcześniej zakupione bilety, będą miały możliwość wyboru nowych miejsc przed oficjalnym startem sprzedaży.

4. MIASTO, WRACAM. Akcja miejska na Placu Wałowym W pierwsze dni lata, tj. w weekend 25-27 czerwca, Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na Stare Przedmieście. Podczas akcji MIASTO, WRACAM Plac Wałowy stanie się miejscem do spędzania wolnego czasu dla okolicznych mieszkańców, a także osób, które przyjeżdżają tu nad Opływ Motławy i Bastiony. Spacerami, śniadaniami, warsztatami sprawimy, by to urokliwe, przyjazne miejsce zaczęło tętnić życiem i gościć mieszkańców.

- Po długich miesiącach spędzonych w domu, wracamy do miejskich parków, na place i podwórka. Czas odwrócić ustanowione przez pandemię proporcje między życiem online i offline, a początek wakacji jest na to idealnym momentem – mówi Natalia Cyrzan z Instytutu Kultury Miejskiej. Wydarzenia w przestrzeni miejskiej dla mieszkańców i mieszkanek: spacery, akcje miejskie, festiwale i działania artystyczne to niektóre z priorytetowych projektów Instytutu Kultury Miejskiej. Wraz z poluzowaniem obostrzeń sanitarnych instytucja wraca do organizowania wydarzeń w gdańskich dzielnicach. W programie akcji m.in.: muzyka na żywo, śniadanie w plenerze, warsztaty oparte o ideę permakultury (troszczenia się o Ziemię, ludzi i dzielenia się nadmiarem), odkrywanie kolejnych prac artystycznych z cyklu Sekrety, gra miejska, spacery tematyczne po okolicy, niespodziewane akcje i wydarzenia.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/970303310454423.

Dlaczego Plac Wałowy?

Plac Wałowy, mimo położenia w sercu Gdańska, zdaje się być nieco zapomnianym fragmentem centrum. Europejski projekt Urb Cultural Planning, współrealizowany przez Instytut Kultury Miejskiej, stara się wydobyć potencjał z tego zielonego fragmentu miasta.W 2019 roku IKM rozpoczął badania DNA dzielnicy, mapując zasoby i potrzeby oraz miejsca o szczególnym znaczeniu. Plac Wałowy okazał się jednym z takich punktów – stanowi symboliczne serce dzielnicy, które czeka na rewitalizację. Zanim zmieni się jego wygląd, chcemy pokazać jego możliwości i wspólnie pomyśleć o tym, jak w przyszłości będzie można z niego korzystać.

Urb Cultural Planning to międzynarodowy projekt poświęcony planowaniu kulturowemu w miastach. Uczestniczy w nim 14 partnerów i 36 organizacji stowarzyszonych z 7 państw nadbałtyckich. W Gdańsku i regionie w działanie UrbCulturalPlanning zaangażowany jest Instytut Kultury Miejskiej, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury. Podmioty te wspólnie wypracują metody partycypacyjnego planowania przestrzennego z wykorzystaniem narzędzi kulturowych i artystycznych.

5. 12. FESTIWAL KULTUR „OKNO NA ŚWIAT” MUZYKA DLA ZIEMI 25 - 27.06.2021 Gdańsk KONCERTY 25.06

piątek, Centrum św. Jana, ul. Świętojańska 50

18.00 Laboratorium Pieśni

19.30 Habiarjan 26.06.

sobota, Centrum św. Jana, ul. Świętojańska 50

18.00 Los Duendes

19.30 Sahel Blues 27.06.

niedziela, Centrum św. Jana, ul. Świętojańska 50

18.00 Teresa Mirga & Kałe Bała

19.30 Ikenga Drummers Wykonawcy

Laboratorium Pieśni

Laboratorium Pieśni – Song Laboratory (world/etno/mystic folk) to trójmiejski, kobiecy zespół pieśniarek, powstały w 2013 roku. Grupa śpiewa i aranżuje tradycyjne pieśni polifoniczne: ukraińskie, bułgarskie, białoruskie, serbskie, albańskie, bośniackie, polskie, a także gruzińskie, skandynawskie, oksytańskie i wiele innych. Pieśni Świata wykonują zarówno a capella, jak i przy akompaniamencie bębnów szamańskich i innych etnicznych instrumentów (m.in. shruti box, dzwonków, przeszkadzajek, fletu, kalimby, mis, gongu), wnosząc w pieśni tradycyjne nową aranżację, przestrzeń improwizacji głosowych, inspirowanych dźwiękami natury, często intuicyjnych, dzikich, kobiecych.

Głosy zespołu: Alina Jurczyszyn, Kamila Bigus, Lila Schally-Kacprzak, Iwona Bajger, Magda Jurczyszyn, Alina Klebba, Karolina Stawiszyńska. Strona internetowa: http://laboratoriumpiesni.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/laboratoriumpiesni

Kanał YT: http://www.youtube.com/user/Laboratoriumpiesni

Wideo: http://www.youtu.be/f0TA9HCBABo Habiarjan

Zespół Habiarjan istnieje od 2013 roku w składzie Inga Habiba – wokal, Artur Tigran Gyurjyan – gitara, wokal, Artash Sharoyan – akordeon, Arad Emamgholi – daf. (Gościnnie: Izabela Buchowska – wiolonczela, Wojciech Lubertowicz – perkusjonalia, Adeb Chamoun – perkusjonalia). Habiarjan, to akustyczny, multikulturowy kwintet, który powstał z miłości do muzyki. Twórczość formacji, to „wybuchowa mieszanka folków od Armenii po Afganistan, przy której nie sposób usiedzieć na krześle i trzeba zatańczyć” . Na festiwalu w Gdańsku Habiarjan zagra w składzie:

Inga Habiba – wokal

Artur Tigran Gyurjyan – gitara, wokal

Artash Sharoyan – akordeon

Izabela Buchowska – wiolonczela

Wojciech Lubertowicz – duduk, perkusjonalia Strona internetowa: www.habiarjan.pl

Facebook: www.facebook.com/HabiArJan

Kanał YT: www.youtube.com/channel/UCMHnaO2uds5vHHRXG-rbqHw

Wideo: https://youtu.be/MN0nnjNa66I

Los Duendes

Zespół Los Duendes powstał z potrzeby połączenia ducha „duende” z różnymi gatunkami muzycznymi i inspiracjami. Gdy Borja Soto osiadł w Polsce na dobre, w 2018 roku zaprosił do współpracy kilku muzyków, z którymi zaczął grywać aranżacje znanych utworów hiszpańskich. W kolejnym roku zainteresował swoją twórczością managerkę muzyczną - Katarzynę Krzysztyniak. Zaraz po tym zespół nagrał swój pierwszy teledysk „Fantasia” i ukształtował nowy skład, w którym funkcjonuje do dziś: Borja Soto (Hiszpania) - śpiew, Rainer Maria Nero (Austria) - gitara, Piotr Łyszkiewicz (Polska) - instrumenty dęte, Osmar Pegudo (Kuba) - instrumenty perkusyjne. W ten sposób we Wrocławiu powstał międzynarodowy zespół, który wykreował oryginalny, muzyczny styl. Łączą się tu wpływy tradycji flamenco z szeroko pojętym world music, rockiem, klasycznymi reminiscencjami, jazzową improwizacją, latino i wieloma innymi wpływami muzycznymi pochodzącymi z różnych kultur. Słowa piosenek tworzy Borja i są one inspirowane filozofią, refleksją nad życiem i uniwersalnymi ludzkimi uczuciami, zachowaniami i przywarami. „Wyjątkowość” (#uniqueness) to stworzone przez Rainera motto zespołu, który swoją muzykę niechętnie szufladkuje i najczęściej posługuje się określeniem „muzyczna wolność” (#musicalfreedom). To właśnie wolność, autentyczność, oryginalność i różnorodność są najwyższymi wartościami muzyków Los Duendes.

Strona internetowa: http://losduendes.pl

Facebook: https://www.facebook.com/losduendesPL/

Instagtram: https://www.instagram.com/losduendes_pl/

Kanał YT: https://www.youtube.com/channel/UCKg0-R0mmgl436ORfI4hfig

Wideo Ederlezi: https://youtu.be/Vg3rSoW1dKY

Wideo Fantasía: https://youtu.be/WBPej0Uqv48 Sahel Blues

Sahel Blues to projekt muzyczny przyjaciół z Polski i Senegalu. Gitarzysta i wokalista Pako Sarr, saksofonista Grzegorza Rytka i wokalista Mamadou Diouf poznali się w Warszawie

i postanowili muzykować. Tak narodziła się formacja „Sahel Blues”.

Latem 2016 r. panowie spotkali się na planie konkursowego klipu („Młodzi w Warszawie”)

i zaśpiewali razem z gośćmi „Sen o Warszawie” Niemena, tym razem z muzyką Pako Sarr’a

i pamiętną solówką Grzegorza pod warszawską palmą.

Wkrótce do zespołu dołączył multiinstrumentalista Sebastian Wielądek - -muzyk folkowy grający na fletach orientalnych, afrykańskim flecie fula, harfie ngoni i lirze korbowej. Pako Sarr: gitara akustyczna, śpiew

Grzegorz Rytka: saksofon

Mamadou Diouf : djembe, śpiew

Sebastian Wielądek: lira korbowa

Facebook: https://www.facebook.com/sahelblues

Teresa Mirga & Kałe Bała

W pierwszych latach istnienia zespołu ważną inspiracją dla artystów był styl muzyczny, reprezentowany przez cygański zespół z Węgier Kalyi Jag. Teresę Mirgę zainteresowały nie tylko wykonywane przez grupę utwory, interesujące aranżacje i nietypowe instrumentarium (dzban i drewniane łyżki), ale także idea nowych opracowań muzycznych tradycyjnych pieśni cygańskich. Wszystko to stało się dla zespołu i niej samej impulsem do poszukiwań w obrębie własnego, tradycyjnego repertuaru i rozwijania na gruncie lokalnym idei zapoczątkowanej kilkanaście lat wcześniej przez zespół Kalyi Jag.

Facebook: https://www.facebook.com/kalebala Ikenga Drummers

Zespół „Ikenga Drummers” powstał w grudniu 1997 roku w Sopocie.Nazwa zespołu pochodzi z języka Igbo, jednego z narodów w Nigerii,a oznacza Ducha Opiekuńczego, którego posiada każdy człowiek. Stamtąd pochodzi właśnie założyciel i kompozytor – Larry Okey Ugwu. Pozostali członkowie to rodowici Słowianie.„Ikenga Drummers” wykonuje muzykę etniczną, będącą połączeniem tradycyjnych rytmów afrykańskich i polskich z elementami high life, rocka oraz afro jazzu. Muzycy sami określają swoją muzykę jako „elelekulele music”.

Skład zespołu Ikenga Drummers:

Larry Okey Ugwu – leader, djembe, wokal

Przemysław Dyakowski -sax

Tomasz Lipski – djembe, wokal

Alex Schroeder – shekere , wokal

Domink Walenkiewicz – djembe, wokal

Janusz Mackiewicz – bas

Michał Kusz – gitara

Mikołaj Dobies – perkusja

Artur Jurek- keyboard

Dariusz Herbasz - saxofon Strona internetowa:

https://ikengadrummers.wixsite.com/music?fbclid=IwAR2AnWg6EHBkLYBcQTYRy566mjUL6BqDdhJIzjmetL6maY7um16auDQA_PU

Facebook: https://www.facebook.com/Ikenga-Drummers-217417275018218 6. Letnie koncerty Trójmiejskiej Sceny Alternatywnej w Gdyni! W każdy poniedziałek, od 28 czerwca aż do końca wakacji, na placu przy ulicy Zawiszy Czarnego wystąpią znakomici artyści. Gdynia, w tym trudnym okresie pandemii, szczególnie postawiła na prezentację i promocję niezależnych twórców. Usłyszymy to, co w Trójmieście najlepsze: melodyjną muzykę gitarową, transową alternatywę, niebanalną elektronikę, nietuzinkowy pop. W większości będą to koncerty premierowe, promujące niedawno wydane płyty lub zapowiadające nowe wydawnictwa.

Wystąpią:

28.06. - Dance Like Dynamite

5.07. - Sea Saw

12.07. - Renata Irsa

19.07. - Cisza Nocna

26.07. - M3TROPOLiS

2.08. - Leśne Zwierzęta

9.08. - Żurawie

16.08. - Lady Killer

23.08. - Czechoslovakia, Maximum Gulliver

30.08. - Gentleman!, MaJLo Początek koncertów o godzinie 19. Wstęp jest wolny.

Organizator i mecenas: Miasto Gdynia

Wybór artystów i prowadzenie: Kamil Wicik 7. "SWINGUJĄCE 3-miasto" SWINGUJĄCE 3-miasto jest realizowanym po raz piąty, dorocznym cyklem letnich koncertów jazzowych organizowanych przez Muzeum Sopotu. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie twórczości młodych muzyków jazzowych działających na Wybrzeżu, oraz zachęcenie publiczności do odkrywania tego gatunku muzyki.

Koncerty odbywają się w urokliwych okolicznościach przyrody zabytkowego ogrodu Muzeum Sopotu. Wstęp bezpłatny. 1 lipca godz. 18.00

Tomasz Chyła Quintet – Tomasz Chyła, Emil Miszk, Krzysztof Hadrych, Konrad Żołnierek, Sławek Koryzno

15 lipca godz. 18.00

Sławek Jaskułke

5 sierpnia godz. 18.00

Jaz Trio Empathy - Paweł Urowski, Alek Kamiński, Tommy Koper

19 sierpnia godz.18.00

Damięcka-Piotr Trio - Ilona Damięcka, Piotr Damasiewicz, Konrad Żołnierek

Dodatkowe informacje: Marcin Jacobson, 600 379 612, [email protected] Obowiązują zapisy przez stronę evenea.pl oraz telefonicznie 58 551 22 66. 8. Powitanie Lata w Muzeum Sopotu Początek lata tuż-tuż, a zatem szykujemy festyn na jego powitanie. Zapraszamy do muzealnego ogrodu w niedzielę 20.06., w godz. 11.00 – 13.00! W programie rodzinna zabawa:

11.30 – 12.10 (40 min.) Przedstawienie Teatru Czwarte Miasto „Kosz”;

12.10 – 13.00 warsztaty plastyczne "Dzieci po Sopocie”, prowadzenie Iwona Zając. Warsztat wokół wydanej przez Muzeum Sopotu mapy-kolorowanki to finał projektu rozpoczętego w kwietniu we współpracy z Przedszkolem Nr 10 „Pod wieżyczką”.

- Premiera mapy "Dzieci po Sopocie” w której dzieci z przedszkola Nr 10 opowiadają o swoich ulubionych miejscach w Sopocie. Dla niektórych jest to działka, dla niektórych dom babci. Na podstawie mapy i przygotowanych materiałów zostanie opracowany rodzinny spacer, który odbędzie się 21 sierpnia.

- pokazy dmuchanych kul i baniek mydlanych.

Zapisy przez evenea.pl oraz telefonicznie pod numerem 58 551 22 66.

9. Letnie Brzmienia na Placu Zebrań Ludowych Pierwszy raz na gdańskim Placu Zebrań Ludowych zagości letni cykl koncertów Letnie Brzmienia. Od czerwca do sierpnia 2021 r. odbywać się tu będą koncerty najpopularniejszych polskich artystów wystąpią m.in. Mrozu, Sanah, Król, Nosowska, Kwiat Jabłoni oraz wielu innych.

Wystąpią:

26 czerwca – Kwiat Jabłoni - koncert promujący album “Mogło być nic”

4 lipca - MROZU

9 lipca 1 - Nosowska

10 lipca – Ralph Kaminski

11 lipca - Bitamina + Miętha + Vito Bambino

16 lipca - KRÓL - koncert w ramach trasy promującej płytę "Dziękuję"

17 lipca - sanah

24 lipca - Paweł Domagała

25 lipca – Natalia Szroeder

30 lipca - Fisz Emade Tworzywo

31 lipca – BARANOVSKI

1 sierpnia – Jazz Band Młynarski - Masecki

6 sierpnia - Kuba Badach – koncert “Tribute to Andrzej Zaucha. Obecny”

7 sierpnia - LemON

8 sierpnia – Miuosh - koncert w ramach trasy MIUOSH XX

13 sierpnia - KARAŚ/ROGUCKI

14 sierpnia - Łąki Łan

15 sierpnia – hania Rani

10. Globaltica 2021 2.07. – 3.07.2021 Głównym celem Festiwalu Kultur Świata jest pokazywanie wielokulturowości, zaznajamianie z odmiennymi tradycjami i religiami. Co ważne, na festiwalu nie zobaczy się tych tradycji w „muzealnej” formie, a raczej żywotność kulturowych inspiracji. Można odnaleźć te obszary, gdzie kulturowe korzenie spotykają się ze współczesnością, gdzie to, co osadzone w tradycji staje się pożądane we współczesnej kulturze. Zapraszani muzycy ocalają tradycje od zapomnienia, czerpią z korzeni, by zaprezentować je we współczesnej odsłonie – oryginalne połączenia muzyczne to znak firmowy wielu zespołów, jakie zaprezentowały się w ciągu poprzednich edycji Festiwalu Globaltica. Głównym obszarem działania jest muzyka, jednak festiwal prezentuje także twórczość z innych dziedzin, takich jak literatura, sztuki plastyczne, fotografia czy film. Główne wydarzenia festiwalowe zlokalizowane są w zabytkowym Parku Kolibki w Gdyni – to przestronna łąka otoczona drzewami, położona nad samym morzem, a jednocześnie znajdująca się przy głównej arterii na granicy Gdyni i Sopotu. Naturalne zalety tego miejsca, nieporównywalne do zamkniętej przestrzeni sali koncertowej, sprzyjają stworzeniu niepowtarzalnej imprezy na wysokim poziomie artystycznym. Wystąpią:

Dagadana, Ukraina, Polska

João de Sousa, Portugali

Rasm Almashan, Polska

MLDVA, Turcja, Polska

Elektroniczna, Turkish

Kapela ze Wsi Warszawa, Polska

Dikanda, Polska

Mamadou & SamaYoon, Polska

