Ile zapłacimy za nocleg w ferie? Ceny LAST MINUTE. Skorzystaj z bonu turystycznego

Ferie zimowe 2023 - noclegi

Rozpoczynjące się na Pomorzu ferie to znakomita okazja, żeby skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego. Można dzięki niemu opłacić wyjazd na narty czy zimowisko. Na mieszkańców Pomorza czeka jeszcze nieco ponad 40 tys. nieaktywowanych bonów, a ponad 106 tys. nie zostało wykorzystanych w całości.

Według danych serwisu Nocowanie.pl, możliwość opłacenia pobytu bonem oferuje obecnie blisko 40 proc. obiektów noclegowych w całej Polsce.

Do końca obowiązywania programu teoretycznie pozostały jeszcze ponad 2 miesiące, ale, ponieważ dotyczy on dzieci poniżej 18 roku życia, nadchodząca przerwa międzysemestralna to w zasadzie ostatni moment na skorzystanie z niego.