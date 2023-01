Ile wynoszą ceny usług miejskich w Gdańsku od nowego roku? Za co trzeba zapłacić więcej w 2023 r., a które ceny się nie zmieniły?

Woda

Wywóz śmieci

Ciepło

Jeśli chodzi o ciepło, to w pierwszej połowie stycznia zdrożeje ono średnio o nieco ponad 20 proc . Wynika to z podwyżki elektrociepłowni PGE Energia Ciepła (+17,9 proc.) oraz związanej z nią korekty GPEC (+1,87 proc.). Zmiany wchodzą w życie odpowiednio 9.01 (PGE) i 14.01 (GPEC) i obowiązują do końca kwietnia.

Czynsze – mieszkania komunalne, GTBS i TBS Motława

Czynsz za wynajem mieszkań komunalnych od 1 stycznia 2023 r. nie został podwyższony. Stawki czynszu – jak podaje biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Gdańsku - obowiązujące w Gdańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego wynoszą od 9,40 do 15,55 zł. A w TBS Motława od 13 do 16,45 zł.

Bilety komunikacji miejskiej

Ostatnia zmiana cen biletów komunikacji miejskiej weszła w życie 1 czerwca 2022 roku i w styczniu 2023 r. ceny się nie zmieniły. Za bilet 75-minutowy lub na jeden przejazd zapłacimy 4,80 zł (2,40 zł – ulgowy), a za 24-godzinny – 18 zł (9 zł – ulgowy). Z kolei bilety miesięczne imienne, do wykorzystania w granicach Gdańska kosztują – 109 zł (54,50 zł – ulgowe). A te na okaziciela - 140 zł. Bilet semestralny, do wykorzystania w granicach Gdańska, kosztuje 207 zł (ważny we wszystkie dni tygodnia 1.30 – 31.01 lub 1.02 – 31.05), a za bilet 5-miesięczny trzeba zapłacić 259 zł (ważne we wszystkie dni tygodnia 1.09 - 31.01 lub 1.02 – 30.06).