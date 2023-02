Ile rośnie rzeżucha? Kiedy wysiać rzeżuchę, by była idealna na Wielkanoc? Jak używać jej w kuchni? Sprawdź, jak przygotować się do Świąt

Rzeżucha to roślina z rodziny kapustowatych, która jest ceniona za swoje właściwości zdrowotne i smakowe . W Polsce jest bardzo popularna i powszechnie uprawiana w ogrodach i na balkonach. Najczęściej wysiewa się ją na wiosnę, jest ładnym i smacznym dodatkiem do wielkanocnego stołu.

Rzeżucha - źródło witamin

Dlaczego warto jeść rzeżuchę? To łatwo dostępna roślina, która jednocześnie zawiera wiele cennych mikroelementów i witamin, potrzebnych naszemu organizmowi nie tylko wiosną. Rzeżucha jest bogata między innymi w witaminę C, żelazo, magnez, fosfor i wapń. Rzeżucha ma także właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, co może pomóc w walce z infekcjami i chorobami. Ponadto zawiera naturalne antyoksydanty, które pomagają w ochronie organizmu przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.



