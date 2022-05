Ile punktów do utrzymania? Zdunek Wybrzeże Gdańsk musi wreszcie zacząć wygrywać. Widmo spadku zagląda w oczy gdańskich żużlowców

Analizując terminarz eWinner 1. ligi żużlowej nie trzeba być doktorem habilitowanym, by stwierdzić, że najważniejsze będą mecze na własnym torze. I to począwszy od tego najbliższego z ROW-em Rybnik. Tu nie ma już miejsca na pomyłkę, zresztą w gdańskim klubie doskonale zdają sobie z tego sprawę. To spotkanie o życie. O być albo nie być.

Oczywiście przegrana nie będzie oznaczać spadku, natomiast takiego scenariusza nawet nikt nie zakłada. Jest czas, żeby odpowiednio się przygotować. Chodzi tu zarówno o sprzęt, o tor, ale też nastawienie mentalne.

Nie jest łatwo podnieść się po pięciu przegranych z rzędu i z czystą głową podejść do meczu o życie. Tu ważną rolę do odegrania będzie miał menedżer Eryk Jóźwiak. Nikt inny. To on musi dotrzeć do głów zawodników, podnieść ich na duchu, dać wiarę, że nic nie jest jeszcze stracone.