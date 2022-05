Ile osób pisze maturę na Pomorzu? Poczętek matur 2022. Zasady, arkusze, odpowiedzi CKE matura 2022 Maja Czech

Dziś pierwszy dzień matur 2022. Maturzyści rozpoczynają sesję egzaminów dojrzałości maturą z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jest to przedmiot obowiązkowy, a więc każdy uczeń musi do niego podejść i zaliczyć na co najmniej 30%, aby zdać maturę w pierwszym terminie. Ile osób przystąpi do matury 2022 w województwie pomorskim? Jak przebiega matura obowiązkowa?