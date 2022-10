Ile osób obejrzało film "Ania" przez pierwszy weekend? Wyniki robią wrażenie. Gdzie obejrzeć "Anię" poza Polską? Szczegóły seansów

Film "Ania" trafił do kin. Ile osób go obejrzało?

Anna Przybylska wróciła do kin. Tym razem we wspomnieniach bliskich, które złożyły się na film "Ania", stworzony przez Michała Bandurskiego i Krystiana Kuczkowskiego. Produkcja trafiła do szerszej publiczności w piątek, 07.10. Spotkała się z pozytywnym odbiorem oglądających. Ci, pod adresem twórców, nie szczędzą w sieci komplementów.