Ile można zarobić w pomorskich samorządach? Są najnowsze dane

W całej administracji publicznej średnie pensje w ub. roku osiągnęły kwotę 6,5 tys. zł brutto (w 2020 r. - 6,1 zł brutto). Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali urzędnicy pracujący na szczeblu centralnym. Tam, według danych GUS, średnio można było zarobić 7,6 tys. zł brutto. Jeśli zaś chodzi o samorząd terytorialny, to w skali całego kraju, pracownicy zarabiali w nim średnio ok. 5,8 tys. zł brutto. A to oznacza, że ich pensje były o około 300 zł wyższe niż w roku 2020. Najgorzej płaciły samorządy powiatowe – średnio 5,3 tys. zł brutto. A najlepiej - urzędy samorządów wojewódzkich, gdzie przeciętnie pensja wyniosła 6,6 tys. zł brutto.