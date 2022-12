Ile kosztuje świąteczny catering od Magdy Gessler? Ile trzeba zapłacić za pierogi, barszcz, kaczkę? Kwoty robią wrażenie.

Świąteczny catering od Magdy Gessler. Ile kosztuje?

Magda Gessler jest jedną z kluczowych gwiazd TVN-u. Jest gospodarzem "Kuchennych rewolucji", programu, w którego trakcie wyciąga pomocną dłoń w kierunku właścicieli podupadających lokali gastronomicznych. Poza tym sama z powodzeniem prowadzi kilka biznesów, wśród których warto wymienić m.in. „U Fukiera” oraz „Słodki Słony". Jest też właścicielką "Delikatesów u Fukiera Magdy Gessler", gdzie można składać zamówienia na Święta Bożego Narodzenia.

Ile kosztuje świąteczny catering od Magdy Gessler?

Najniższa cena to 18 zł. Tyle trzeba zapłacić za 235 ml ćwikły z chrzanem. Karp - filet do smażenia bez ości ok. 200g kosztuje 35 zł, a sałatka jarzynowa tradycyjna z grzybkami marynowanymi (300 g) to koszt 41,00 zł. Z kolei za 5 szt. pierogów z kapustą i prawdziwkami trzeba zapłacić 51 zł, za 900 ml barszczu czerwonego 65 zł, a za kaczkę pieczoną w całości po polski z antonówką 190 zł.