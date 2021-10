Ile kosztuje litr paliwa w Europie? Sprawdziliśmy to dla Was. Polska wśród najtańszych państw w całej Unii Europejskiej

W Polsce ceny paliw na stacjach należą niezmiennie do najniższych w Europie. Wpływ na to ma wiele czynników, jak chociażby ceny surowca, ale również kurs dolara amerykańskiego do polskiego złotego. Za benzynę w krajach Unii Europejskiej od Polaków mniej zapłacą tylko mieszkańcy Bułgarii, Rumunii i Węgier. Podobnie jest z olejem napędowym, który jedynie na Słowacji, Łotwie, w Rumunii oraz Bułgarii jest tańszy niż w Polsce.