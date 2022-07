Ile kosztuje 1 kg kurek? Sprawdziliśmy ceny w Gdańsku

16 lipca 2022 roku sprawdziliśmy ceny kurek na Zielonym Rynku w Gdańsku. Za 1 kg tych grzybów zapłacimy 45 zł. Jeśli zdecydujemy się na mniejszą porcję, to cena wzrasta do 9/10 zł za 200 g. Porównując ceny kurek w Warszawie, to i tak cena w Gdańsku jest "promocyjna". W stolicy za kilogram zapłacimy 75 zł, natomiast opakowanie potrafi kosztować nawet 15 zł.