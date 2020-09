Ile dać pieniędzy na ślub? Ile dać na wesele? Ile pieniędzy włożyć do koperty? Ile wypada podarować pieniędzy na ślub? Zobaczcie kwoty!

Ile dać na ślub, ile włożyć do koperty na wesele? Ile wypada podarować pieniędzy na wesele? Te pytanie często nurtują osoby, które wybierają się na wesele w rodzinie albo do bliższych lub dalszych znajomych. Organizacja przyjęcia weselnego to spory wydatek dla nowożeńców i ich rodziców. Ile włożyć do koperty na wesele, aby nie popełnić gafy? To zależy w dużej mierze od stopnia pokrewieństwa i zażyłości między parą młodą a uczestnikami wesela. Sprawdź, ile dać do koperty na wesele!