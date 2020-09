IKEA: gigantyczne wyprzedaże 2020. Przeceny nawet o 70%! Nowa pula przecenionych produktów w Gdańsku

- Dzięki temu Polacy nie byli zupełnie odcięci od naszego asortymentu - mówi Aleksandra Solińska, Local Marketing Specialist w Ikea Gdańsk. - Oczywiście kiedy w maju otworzyliśmy nasz stacjonarny sklep pod drzwiami utworzyła się spora kolejka, ale było to spowodowane tym, że musieliśmy przestrzegać limitów osób wpuszczanych do środka.

Sklepy szwedzkiej sieci IKEA cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Te "supermarkety" z meblami i wyposażeniem wnętrz oferują zwykle niedrogie produkty, dostępne od ręki - co w czasach, gdy znaczną większość mebli produkuje się tylko na zamówienie i trzeba na nie czekać tygodniami (a ostatnio nawet miesiącami ze względu na opóźnienia spowodowane epidemią) jest zaletą nie do przecenienia. Zwłaszcza, że mimo zamkniętych sklepów Ikea przez cały czas działała w Internecie.

- Wyprzedaże w Ikea Gdańsk zaczęliśmy wraz końcówką maja - tłumaczy Aleksandra Solińska, Local Marketing Specialist w Ikea Gdańsk. - W czerwcu rozpoczęła się promocja na meble kuchenne, która polegała na tym, że za każde wydane 1000 zł 100 wracało na kartę podarunkową. Co jakiś czas dorzucamy kolejne produkty do wyprzedażowej puli. Kolejna rusza od sierpnia. Na przecenie pojawią się sprzęty AGD, w tym płyty indukcyjne i witroceramiczne, akcesoria do gotowania, meble balkonowe i ogrodowe, lampy solarne oraz wiele innych mebli i drobiazgów.

Obniżone ceny wybranych towarów zostały oznaczone w konkretnych działach. Jak czytamy na stronie sklepu, są to ostatnie sztuki produktów, które później nie będą już dostępne. Jeśli więc jesteście w trakcie remontu lub się do niego szykujecie, koniecznie odwiedźcie Ikea w Matarnia Park Handlowy przy ul. Złota Karczma 26.

Zaznacza, że właściwie w każdej grupie produktów znajdują się przecenione artykułu.

- Właściwie trudno jest znaleźć u nas dział, w którym nie ma produktów wyprzedażowych - dodaje.

Niektóre promocje będą trwały nawet do końca września jednak jeśli chcemy "wyłowić" najlepsze rzeczy, to warto do sklepu udać się wcześniej i nie czekać do końca wyprzedaży.