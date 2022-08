II liga. Radunia Stężyca zaliczyła falstart sezonu, więc chce się szybko odbić. "Wygląda, jakbyśmy jechali na trzecim biegu"

- Hutnik na pewno ma potencjał ofensywny. Potrafił też przegrać 1:3 w Puławach, ale to nieobliczalny zespół. Utrzymał się poprzez zawirowania (był na miejscu spadkowym, ale pozostał w II lidze na skutek odstąpienia od gry Wigier Suwałki - przyp.). Przygotowywał się do gry w III lidze, ale na razie jest objawieniem II ligi. Ostatnim wynikiem postraszył. Zobaczymy, co będzie u nas. A nas interesuje się tylko zwycięstwo - zapowiada Letniowski.

Trener Raduni zmieniał ostatnio ustawienie bloku ofensywnego z trzech na czterech obrońców. Zmieniał też obsadę bramki. Można powiedzieć, że w meczu w Puławach z Wisłą to zadziałało, bo po stronie strat nie było trzech, a tylko jedna bramka.

- Cały nasz pomysł na grę to wysoka, agresywna obrona oraz gra kombinacyjna w bocznych sektorach boiska. To się sprawdzało w poprzednich dwóch sezonach – w III lidze i w II lidze, gdzie doszliśmy do barażów. Do tej pory byliśmy skryci, mało odważni i to trzeba poprawić. Mam nadzieję, że przełamanie nastąpi możliwie najszybciej. Później inaczej będzie się podchodzić do kolejnych meczów. Mieliśmy falstart w drugiej rundzie poprzedniego sezonu, bo w pierwszych pięciu spotkań przegraliśmy cztery razy. Mieliśmy już takie okresy. Nie mamy górnolotnych planów, ale chcemy grać w górnej części tabeli, a nie myśleć o obronie przed spadkiem. To podstawa dla nas - tłumaczy trener klubu z Kaszub.