Igrzyska Tokio 2020. Najciekawsze momenty olimpijskiej rywalizacji sportowców z całego globu pokażą Telewizja Publiczna i Eurosport

Igrzyska olimpijskie Tokio 2020 transmisje telewizyjne

Program tegorocznych igrzysk to 37 dyscyplin, w ramach których rozegranych będzie 339 konkurencji. Wszystko to rozstrzygnie się w ciągu 17 dni w kilkudziesięciu obiektach sportowych rozsianych w Tokio oraz w innych miastach tej potężnej aglomeracji. Wiadomo, że w halach i na stadionach zabraknie kibiców, co jest skutkiem pandemii koronawirusa. Tym większe znaczenie będzie miało wspieranie zawodników przed telewizorami. A Polacy od lat udowadniają, że najważniejsza impreza sportowa świata interesuje niemal wszystkich.

Przed pięcioma laty chociaż jedną minutę igrzysk w Rio de Janeiro oglądało w TVP 28,5 mln widzów, czyli 80 procent Polaków mających dostęp do telewizora. Średnio relacje w TVP1 oglądało wówczas 770 tys. widzów, a w TVP2 - 890 tys. Największą popularnością cieszyły się mecze naszych siatkarzy.