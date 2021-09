Igrzyska paraolimpijskie. Faustyna Kotłowska i Daniel Pek na 7. miejscach w Tokio

Faustyna Kotłowska była debiutantką w lekkoatletycznej ekipie z Polski, chyba nie wytrzymała ciśnienia w Tokio - komentuje jej trener z Olimpijczyka Skorzewo Leszek Zblewski. To zupełnie normalne, taki jest sport. Gdyby powtórzyła rekord życiowy pewnie miałaby brązowy medal. Wiedziała, że dwie Chinki, które rzuciły ponad 40 metrów były poza zasięgiem. Faustyna próbne rzuty miała jednak bardzo dobre i ta szansa a zarazem świadomość jej możliwości trochę ją usztywniły - dodaje Zblewski.

- Dziękuję wszystkim którzy zarwali dla mnie nockę. Mimo waszych modlitw i wielkiego dopingu nie zdołałam zrobić dobrego wyniku. Mam nadzieję, że wyciągnę dobre wnioski z tego startu - napisała Faustyna Kotłowska, na swoim profilu społecznościowym.

W konkursie pierwszy rzut miała nieudany, drugi spalony, trzeci tylko na zaliczenie, by nie odpaść z ósemki, potem jednak nie szło tak, jakby chciała. To nie był jej dzień i była na siebie zła, ale dla takiej młodej zawodniczki ważne jest doświadczenie, jakie zebrała w Tokio. To zaprocentuje w przyszłości - nie ma wątpliwości Leszek Zblewski. Kolejne igrzyska już za trzy lata, to zdaniem trenera Zblewskiego, powinny być lepsze zawody dla dyskobolki z Kaszub. Faustyna jest mocną i odporną dziewczyną, na pewno wyciągnie z tej lekcji wnioski - dodaje.